La nueva lesión de Neymar, horas después de su fiesta de cumpleaños

Neymar ha vuelto a lesionarse y será baja del PSG en el partido de este martes, contra Nantes, este martes por la Liga francesa.

Oficialmente, el brasileño recibió un golpe en las costillas en el duelo contra Montpellier, que ganaron los actuales campeones por 5-0 en el Parque de los Príncipes.



El tema de discusión ahora es que justo después de aquel partido, el brasileño celebró en París una de sus ya famosas fiesta de cumpleaños, con la presencia de casi todos los jugadores del PSG. Todo un derroche de rumba, como suelen ser sus animados cumpleaños...



¿Está incapacitado para jugar pero no para una larga y desgastante jornada de fiesta? Esa fue la pregunta que tuvo que responder su entrenador, el alemán Thomas Tuchel.



"Protejo siempre a mis jugadores, me encanta este grupo. Con esta fiesta, acepto que es un poco difícil protegerlos, pero el contexto no se limita a blanco o negro. No es la mejor manera de preparar un partido, pero tampoco es la peor cosa", dijo, tratando de bajar un poco el tono a la polémica.



"Es una pena, da cosas para hablar mal de nosotros. Debemos adaptarnos, pero no dejaré a un jugador en el banquillo porque haya ido a una fiesta", añadió.



Cabe recordar que el entrenador viene de un cruce muy intenso con Mbappé, quien le protestó airadamente por sacarlo del campo, una situación a la que también quiso bajarle temperatura: "No hay crisis. No estoy enfadado personalmente. Yo soy el entrenador y ellos jugadores muy importantes, a los que necesitamos para ganar partidos. Pero también es necesario controlar al grupo y que no haya división", dijo. "No creo que aproveche esta situación para dejar el club. Tiene contrato con nosotros, le he explicado los motivos por los que tomé esa decisión", concluyó.