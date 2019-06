¿Se le fue la mano a Sampaoli? Así respondió a la prensa brasilera

Jorge Sampaoli quedó eliminado de la Copa de Brasil tras caer el pasado jueves por marcador de 2-1 en casa frente a Atlético Mineiro, situación que generó las críticas de los aficionados del equipo paulista y que le significó una gran molestia luego del partido de este domingo, en el que venció a este mismo rival por 3-1, también en condición de local.



Partiendo de esto, el entrenador argentino, que se ha caracterizado por sus polémicas, respondió de manera violenta cuando le preguntaron por la forma de jugar de su equipo, haciendo énfasis en que no se puede jugar buscando ganar como sea, pues hay un estilo claro en el juego que él prefiere realizar y, por tal motivo, hay que darle algún tiempo.



“Si vamos a intentar ganar de cualquier manera, vendremos con revólveres a matar a los rivales. El Santos va a jugar con la misma dignidad que jugó en el Pacaembu, con la misma nobleza de hoy (domingo). Intentando jugar con la pelota, sin presión, y por ese camino vamos. Si la propuesta se instala de esa forma (ganar como sea), no tiene sentido que esté acá”, remarcó.



Y luego de eso, concluyó: “Si las personas no tienen paciencia, que se termine. No sé cómo ganar como sea. Sólo sé ganar jugando, como hoy”, afirmó el técnico quien después de un mal paso por la Selección Argentina, tuvo una oportunidad en el fútbol brasilero la cual le ha dado la posibilidad de reivindicarse, pese a que caídas como la sufrida en la Copa no lo respaldan, pero en el torneo local se mantiene en la segunda casilla de la tabla de posiciones.