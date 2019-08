La razón por la que Flamengo habría dejado de negociar con Balotelli

La llegada de Mario Balotelli y su hermano Enock a Brasil parecía cerrada y todo indicaba que el futbolista italiano jugaría en Flamengo, al menos, por los próximos dos años. Sin embargo, en la mañana europea y según la prensa especializada en mercado, los diálogos entre ambas partes se habrían roto sin que los motivos estuvieran muy claros.



En ese momento apareció Brescia en el horizonte y ahora todo apunta a que Balotelli volverá a la Serie A con un equipo recién ascendido que le pagará lo que él pidió y que quiere contar con el díscolo delantero como garantía anotadora para la próxima temporada, teniendo en cuenta su objetivo principal de no volver a la Serie B.



Partiendo de esto, en las últimas horas trascendió el que habría sido el motivo principal el fin de las negociaciones entre el italiano y el club brasilero: pues bien, resulta que Balotelli había pedido un lugar para su hermano Enock en el Boavista, equipo filial del ‘Fla’ que juega en una de las categorías de ascenso del fútbol de ese país, algo con lo que no habría problema en principio.



Sin embargo, Mario no solo habría pedido esto, pues resulta que también pidió un alto salario para Enock y, además, la seguridad de que lo pondrían a jugar un mínimo de 10 partidos, situación que empezó a romper las relaciones entre las partes y que complicó la negociación hasta que apareció Brescia para ofrecer lo que ‘Super Mario’ quería.



Y aunque todo parece listo para que Balotelli vuelva a la Serie A con el equipo lombardo, los directivos brasileros no se bajan del interés por el futbolista y permanecen en Italia a la espera de lo que sucederá, pues mientras el jugador no firme todavía hay posibilidades.