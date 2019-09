Datos llamativos: las curiosidades que dejó el Once Ideal de la Fifa

Una nueva gala del Premio The Best, un nuevo ganador del Puskas al mejor gol del año, y un equipo con las mejores figuras del año en el Once Ideal de la Fifa y FIFpro, se conocieron este lunes en Milan, Italia. Una elección que causó discusiones por la presencia de jugadores que tal vez no estaban en su mejor nivel.

Sin embargo, los escogidos marcan su propia historia y establecen récords, como es el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, convidados tradicionales a este onceno. Esta vez los holandeses fueron mayoría y un arquero no europeo volvió a ser el mejor después de más de una década.



Aquí los datos y las curiosidades que dejo el Once Ideal de 2019:



- Lionel Messi y Cristiano Ronaldo completaron 13 apariciones en el equipo ideal de la temporada, convirtiéndose en los futbolistas con mayor cantidad de presencias en el selecto once.



- Sergio Ramos superó a Andrés Iniesta como el español con más apariciones en el once ideal. El defensor del Real Madrid llegó a 10 presencias, mientras que el volante, exBarcelona, se quedó en 9.



- El fútbol holandés tiene por primera vez más de un representante en el once ideal. En este 2019 fueron 3 jugadores de ese país (Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk y Frenkie de Jong. Antes de esta edición, solo habían aparecido dos holandeses en el equipo ideal, Wesley Sneijder (2010) y Arjen Robben (2014); ahora son cinco.



- Brasil tuvo al primer arquero elegido en un once ideal de la Fifa y Fifpro: Dida en 2005. Este año, Alisson acabó con 13 ediciones con arqueros europeos.



- Falcao García sigue siendo el único colombiano que integró el once ideal de la Fifa. Fue en 2012, cuando jugaba para Atlético de Madrid.



- España es el país con más presencias en el once ideal, con 43 apariciones con diez jugadores. Supera a Brasil, que tiene 31 apariciones con doce jugadores.



- Algunos extrañaron a Salah y a Mané en el once ideal de la Fifa. Solo dos africanos han integrado el selecto equipo: Samuel Eto’o (Camerún en 2006) y Didier Drogba (Costa de Marfil en 2007).



- El único país que siempre ha tenido por lo menos un representante en el once ideal de la Fifa es Brasil. Desde 2005 a 2019, siempre ha habido un jugador de la tierra de la samba.



- Kylian Mbappé igualó a Zinedine Zidane como los franceses con más presencias en el once ideal de la Fifa. Ambos completan dos presencias.