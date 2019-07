La figura que es fan de Falcao y su dialogo lo motivó en Copa América

Falcao García tiene 33 años, pero por cada uno de los países en los que fue protagonista dejó un ejemplo para los más pequeños. Así fue en Argentina, donde inició su carrera en River Plate, pero es respetado por los aficionados de los diferentes clubes.

Uno de esos jugadores que lo admiró en su paso por ese país es Lautaro Martínez, delantero que actualmente está en Inter y que fue de los pocos que se destacó con la selección albiceleste en la Copa América de 2019.

“Falcao siempre un espejo, un jugador que me gustó y veía de chico. No soy muy amante de ver partidos por televisión, pero cuando él jugaba lo miraba mucho. Mi familia es muy futbolera y cuando él estaba seguía todo", dijo el delantero que inició su carrera en Racing.

En la Copa América, Argentina y Colombia se cruzaron en la primera fase del campeonato. En ese encuentro, los dos futbolistas se cruzaron y tuvieron una charla que Lautaro jamás olvidará.

"Es un gran jugador y me veo reflejado en varias características. Tuve la oportunidad de conocerlo y cambiar la camiseta. Fue una alegría inmensa porque tuvimos con una charla de 15 o 20 minutos. En el primer partido no me tocó jugar y él me dijo que estuviera tranquilo y la rompa. Son cosas que me las guardo para el crecimiento y la vida", expresó.

Actualmente, Martínez está descansando, pero próximamente se tendrá que unir a los entrenamientos con el Inter de Milán, club que confía plenamente en él como el delantero estrella del equipo.