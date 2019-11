Leonel Álvarez sin rodeos: habló de su polémica salida de Libertad

El entrenador y exjugador de la Selección Colombia, Leonel Álvarez, habló de su polémica salida de Libertad de Paraguay a pesar de lograr una buena actuación en la Copa Libertadores mientras estuvo en el banquillo. El antioqueño fue acusado, en aquel momento, de haber mantenido relaciones sexuales con la esposa de uno de los jugadores del plantel, aunque esto nunca pasó de ser un rumor.

Álvarez tiene un muy buen historial en el fútbol de Paraguay. En su paso Cerro Porteño tuvo la misión de sacar al equipo de una difícil situación, llevarlo a ser campeón y ponerlo nuevamente en le plano internacional. Cumplió con estas tres tareas en menos de un semestre.



Su llegada al equipo al máximo rival del azulgrana estaba acreditada por sus múltiples títulos en diferentes torneos. La expectativa sobre lo que podía hacer en la Copa Libertadores en un grupo accesible.



El inicio en Libertadores no pudo ser mejor con resultados muy importantes, por eso su salida fue muy sorpresiva para los aficionados y la prensa en general, pues el equipo demostraba buen juego y excelentes resultados.

Se llegó a conocer que el motivo por el cual fue despedido fue por mantener relaciones con la esposa de unos de los jugadores, pero Leonel fue claro al momento de desmentir esto.



"Después de una victoria muy linda 5-1 (contra Universidad Católica), cambia el ambiente, e inventan una cantidad de cosas como que 'Leonel se acuesta con la mujer de uno y de otro', y ni siquiera conocimos a las mujeres de los jugadores", dijo Leonel.

Además, también aprovechó para aclarar los rumores que involucraban a su mujer, que afrimaban que le habría sido infiel al entrenador con uno de los juadores. Sobre esto Álvarez afirmo que su esposa ni siquiera estaba en Paraguay cuando surgieron estas versiones.



"Mi señora no estuvo en Paraguay porque no tengo que estar aclarando. Yo soy muy profesional, muy serio, pero para desviar la atención inventan. Es una falta de respeto al punto de que un abogado aclaró", dijo el exentrenador de Medellín.

Finalmente contó detalles de como se dio su salida y la manera en la que se enteró. "A las 12:20 de la madrugada me despidieron y en la mañana no me dejaron entrar al club. Eso fue debido a que la cantidad de meses que debían pagar solamente me querían dar dos. Esas cosas son injustificables. Yo llego a Medellín y mi señora está en cuidados intensivos".