El lío entre Mbappé y Tuchel en PSG, lejos de ser un asunto superado

Sigue fresco en la memoria el bochornoso momento entre Thomas Tuchel, entrenador del PSG, y Kylian Mbappé, durante el partido contra Montpellier, que ganó el club parisino por 5-0.

Con el marcador cerrado, el alemán decidió sacar del campo al estelar delantero, al minuto 68, sin sospechar con que el jugador estallaría de rabia en la raya.







Pues según el diario L'Equipe, el campeón mundial no se ha disculpado todavía con sus compañeros, lo que es usual cuando ocurren este tipo de incidentes.



Lo que sí reconoció a su círculo más cercano, según dicho medio, es que quizá su reacción en la cancha fue exagerada. Pero aun en ese caso tiene una explicación: "El jugador sostiene que su entrenador le trata como un joven (tiene 21) que acaba de empezar", afirmó L'Equipe.



El diario relata que, en defensa de Mbappé, el problema se generó no solo por su reacción sino por culpa del entrenador, quien habría disparado los ánimos al intentar parar a un furioso jugador en la cancha, ante las cámaras y miles de espectadores: "generó un problema gratuito", dijo una fuente a L'Equipe.



La buena noticia para él es que la 'pataleta' no le costó mucho, pues es titular en el duelo contra Nantes. Lo del camerino aun está en veremos y deja dudas, pues, por ejemplo, Mbappé fue uno de los pocos ausentes a la fiesta de cumpleaños de Neymar en París.