Hoy Messi puede confesarlo: 'Cuando Cristiano me igualó me hizo daño'

Lionel Messi, flamante ganador de su sexto balón de Oro, concedió una entrevista extensa a France Football, la revista francesa que entrega la distinción, y en ella hizo varias confesiones.

La más impactante, sin duda, tiene que ver con su rivalidad con Cristiano Ronaldo. "cuando me igualó, me hizo un poco de daño... sentí que ya no estaba solo en la cima", confesó.



El argentino asegura en la entrevista con France Football que “honestamente, yo no sé quién es el mejor jugador de la historia”, recuerda su rol en el Barcelona al decir "Soy un constructor no un goleador” y concluye: “cada año tengo la posibilidad de firmar con otros”. ¿A quién va dirigido el mensaje? En el equipo catalán no dudan de que seguirá siempre en el club.



Al tiempo, envía un mensaje de tranquilidad a sus millones de seguidores: “Francamente, no noto el peso de los 32 años. Seguiré hasta que sienta que no puedo más, que mi físico ya no me permite seguir. Es difícil dar una fecha de caducidad... Cuanto más tiempo mejor”.



“Siempre quiero dar lo mejor de mi mismo en el Barça para continuar creciendo como futbolista y persona. No ocultaré que desde que nacieron mis hijos pienso más en la familia y a lo que podría suponer un cambio para ellos”, concluye.





Lionel Messi ganó ayer su sexto Balón de Oro. De esta manera, Messi dejó atrás a su gran rival, el portugués Cristiano Ronaldo, quien tiene acumulados cinco Balones de Oro.

En Argentina, sin embargo, no se ilusionan mucho pues al hablar del Mundial de Catar 2022, simplemente dijo: “No pienso en el futuro, siempre he funcionado así”