Polémica: ¿con qué meritos Messi les ganó a Cristiano y a Van Dijk?

Nadie discute las condiciones de Lionel Messi, sin embargo no hay que ser un gran experto del fútbol para reconocer que la temporada 2018-19, aunque fue campeón de la Liga de España con el Barcelona, no fue la mejor para el argentino, especialmente en materia de títulos, pues del anhelado triplete culés, solo obtuvo un trofeo, mientras que con su selección fue tercero en la Copa América de Brasil.



Pese a esto, el ‘10’ del Barça y de la selección albiceleste superó al portugués Cristiano Ronaldo y al holandés Virgil van Dijk en la votación para llevarse el premio The Best. Estos fueron los méritos individuales y colectivos con los que llegaron los tres finalistas a este galardón de la Fifa.



Lionel Messi

El argentino fue elegido sorpresivamente como el ganador del premio The Best. Estos son los logros de la temporada 2018-19 con su club, el Barcelona y con la selección Argentina:

- Campeón de la Supercopa de España (asistencia para el gol ganador)

- Campeón de la Liga de España (máximo anotador con 36 goles)

- Sub campeón de la Copa del Rey

- Bota de Oro, como máximo anotador de las ligas europeas (36 goles)

- Tercer lugar en la Copa América con la selección Argentina (1 gol en 6 partidos).



Cristiano Ronaldo

A sus 34 años, está viviendo una segunda juventud y en la temporada que pasó obtuvo los siguientes logros con su club, Juventus y con la selección de Portugal:

- Campeón de la Supercopa italiana (gol ganador)

- Campeón de la Serie A, mejor jugador y 21 goles anotados

- Campeón de la Liga de Naciones con la Selección de Portugal con la que anotó un triplete

- Primer jugador en alcanzar las 100 victorias y 125 goles en Champions

- Primer jugador en marcar en todas las fases finales con su selección: Mundial, Eurocopa, Copa Confederaciones y Liga de Naciones.

- Primer jugador en marcar en 10 fases finales con su selección desde 2004 y 2019



Virgil van Dijk

El holandés fue clave para el Liverpool y para la selección holandesa en la temporada 2018-19: con el club inglés fue campeón de la Champions League y sub campeón de la Premier y con su selección también fue sub campeón en la Nations League.

- Campeón de la Uefa Champions League (2 goles y 2 asistencias)

- Sub campeón de la Uefa Nations League con la selección de Holanda

- Sub campeón de la Liga Premier de Inglaterra (4 goles y dos asistencias)

- Fue elegido como el mejor jugador del año para la Uefa.