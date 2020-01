Copa inglesa y Supercopa española, el plan futbolístico de la semana

Terminaron oficialmente las vacaciones del fin de año y la semana de reyes, que apenas comienza, tiene un atractivo plan de partidos para volver a la normalidad como corresponde.

La Supercopa de España, que por primera vez tendrá cuatro equipos y se jugará fuera de territorio ibérico, concentra la atención, pero en Inglaterra no se quedan atrás.



Aquí resumimos los partidos más atractivos de la semana:



Martes 7



​Manchester United vs. Manchester City

3:00 p.m.

EFL Cup de Inglaterra



Miércoles 8



Leicester vs Aston Villa

3:00 p.m.

EFL Cup de Inglaterra

​

Valencia vs Real Madrid

2:00 p.m.

Semifinal- Supercopa de España



PSG vs Saint-Etienne

3:05 p.m.

Copa de la Liga de Francia



Jueves 9



FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

2:00 p.m.​

​Semifinal Supercopa de España



Torino vs. Génova

3:15 p.m.

Copa de Italia