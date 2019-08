A todo ritmo: partidos recomendados en primer fin de semana de agosto

Llega el primer fin de agosto y está recargado de fútbol, para que usted pueda disfrutar y no se pierda ningún encuentro de este fin de semana.



En FUTBOLRED escogimos los mejores partidos que usted podrá disfrutar. Además, algunos de ellos irán por televisión y usted consultar dónde verlos en nuestra Parrilla TV.

Viernes:

Huracán vs. Colón

7:00 p.m.

Liga Argentina

Sábado:

PSG vs. Rennes

6:00 a.m.

Supercopa de Francia



Colombia vs. México

10:00 a.m.

Juegos Panamericanos



Manchester United vs. Milan

11:30 a.m.

Partido amistoso



Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

1:30 p.m.

Supercopa Alemania



Fluminense vs. Internacional

5:00 p.m.

Liga de Brasil



Unión Magdalena vs. Medellín

4:00 p.m.

Liga de Colombia



Cali vs. La Equidad

5:00 p.m.

Liga de Colombia



Cúcuta vs. Once Caldas

6:00 p.m.

Liga de Colombia



América vs. Tijuana

7:00 p.m.

Liga MX



Millonarios vs. Jaguares

8:00 p.m.

Liga de Colombia

Domingo:

Bayer Leverkusen vs. Valencia

7:00 a.m.

Partido amistoso



Tottenham vs. Inter

9:00 a.m.

Partido amistoso



Liverpool vs. Manchester City

9:00 a.m.

Final Community Shield



Barcelona vs. Arsenal

1:00 p.m.

Partido amistoso



Marsella vs. Napoli

2:00 p.m.

Partido amistoso



Pasto vs. Bucaramanga

1:45 p.m.

Liga de Colombia



Alianza Petrolera vs. Envigado

3:45 p.m.

Liga de Colombia



River Plate vs. Lanús

3:45 p.m.

Liga Argentina



Corinthians vs. Palmeiras

5:00 p.m.

Liga de Brasil



Junior vs. América

5:00 p.m.

Liga de Colombia



Patriotas vs. Rionegro

5:45 p.m.

Liga de Colombia



Patronato vs. Boca Juniors

6:00 p.m.

Liga Argentina



Tolima vs. Santa Fe

7:45 p.m.

Liga de Colombia​