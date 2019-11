Vuelven las grandes ligas: los partidos recomendados del fin de semana

Terminó la fecha Fifa y vuelven las grandes ligas en Europa y Suramérica para este fin de semana, teniendo duelos vitales e importantes que usted no se puede perder.



En Colombia, por un lado, empiezan las rectas finales, y en otros torneos hay clásicos que adornarán el fútbol de este fin de semana.

Partidos recomendados:

Viernes:



Pereira vs. Chicó

Final Torneo de Colombia

6:30 p.m.



Sábado:



Atalanta vs. Juventus

Serie A

9:00 a.m.



Milan vs. Napoli

Serie A

12:00 p.m.



Manchester City vs. Chelsea

Premier League

12:30 p.m.



Real Madrid vs. Real Sociedad

Liga de España

3:00 p.m.



River Plate vs. Flamengo

Final Copa Libertadores

3:00 p.m.



Santa Fe vs. Cali

Liga de Colombia

5:00 p.m.



Alianza Petrolera vs. América

Liga de Colombia

7:30 p.m.



Pachuca vs. Pumas

Liga de México

10:00 p.m.

​

Domingo:



Roma vs. Brescia

Serie A

9:00 a.m.



Palmeiras vs. Gremio

Liga de Brasil

2:00 p.m.



Junior vs. Cúcuta

Liga de Colombia

5:00 p.m.



Nacional vs. Tolima

Liga de Colombia

7:30 p.m.



Talleres vs. Racing

Liga de Argentina

7:45 p.m.