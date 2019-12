¿No puede vivir sin fútbol? Aún hay partidos para ver en el 2019

Si usted es de los que suele disfrutar cualquier celebración del año combinándole un buen partido de fútbol y sufre cuando llegan los parones en las ligas del mundo, especialmente las de Europa, ya puede estar tranquilo, porque aquí le daremos detalles de los partidos que quedan en estos últimos nueve días del 2019.

Liga Premier de Inglaterra: el plan perfecto para pasar el ‘guayabo’ navideño



Este jueves 26 de diciembre se jugará la jornada 19 de la Liga Premier de Inglaterra, en el tradicional Boxing Day, que nos regala todos los años partidos de fútbol cuando en el mundo todavía se mantiene la resaca de la Navidad. Esto se debe a una costumbre que tomó la Premier League y que tuvo su origen en la edad antigua, cuando las clases nobles regalaban, un día después de la Navidad, cajas con regalos o con sobrante de las comidas de la noche anterior para sus empleados.



Este es el plato futbolístico para el jueves 26 de diciembre (hora colombiana)



07:30 Tottenham Hotspur Vs. Brighton

10:00 AFC Bournemouth Vs. Arsenal

10:00 Aston Villa Vs. Norwich City

10:00 Chelsea Vs. Southampton

10:00 Crystal Palace Vs. West Ham United

10:00 Everton Vs. Burnley

10:00 Sheffield United Vs. Watford

12:30 Manchester United Vs. Newcastle United

15:00 Leicester City Vs. Liverpool



Viernes 27 de diciembre

14:45 Wolverhampton Vs. Manchester City



Intensa actividad en Inglaterra: así se jugará en el último fin de semana del 2019



Sábado 28 de diciembre

07:30 Brighton & Hov… Vs. AFC Bournemouth

10:00 Newcastle United Vs. Everton

10:00 Southampton Vs. Crystal Palace

10:00 Watford Vs. Aston Villa

12:30 Norwich City Vs. Tottenham Hotspur

12:30 West Ham United Vs. Leicester City

14:45 Burnley Vs. Manchester United



Domingo 29 de diciembre

09:00 Arsenal Vs. Chelsea

11:30 Liverpool Vs. Wolverhampton

13:00 Manchester City Vs. Sheffield United

How the #PL table looks at Christmas 🎄 pic.twitter.com/x7nhd4sB3u — Premier League (@premierleague) December 22, 2019

El domingo 29 hay clásico en Escocia, con colombiano abordo



En Escocia tampoco para el fútbol y para despedir el año se programó el partido más importante de la Liga de ese país: el clásico entre el Celtic y el Rangers, que se disputará el domingo 29, a las 7:30 a.m. y en el que seguramente estará con el cuadro de Ibrox el colombiano Alfredo José Morelos.

También el 29 se conocerá el campeón en México



América y Monterrey disputarán la gran final de la Liga MX. La fecha es inusual en el fútbol mexicano y se debió a la participación del Monterrey en el Mundial de Clubes de la Fifa, que se disputó en Catar. El partido de ida se jugará el próximo jueves 26 de diciembre, a las 9:36 de la noche en la casa de los Rayados, en el que juegan los colombianos Stefan Medina, Dorlan Pabón y Avilés Hurtado.



El encuentro de vuelta será el domingo 29 de diciembre, a las 9:30 p.m., en el estadio Azteca, casa del América en el que también hay participación colombiana con Nicolás Benedetti, Roger Martínez y Andrés Ibargüen.