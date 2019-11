Liga, Champions y más: los partidos recomendados de FUTBOLRED

Los cuatro partidos que definirán los finalistas de la Liga II-2019, en la sexta y última jornada de los cuadrangulares y los 16 encuentros de la quinta jornada de la Uefa Champions League componen la nutrida agenda de partidos esta semana. Estos son los recomendados de FUTBOLRED.

Cabe aclarar que los partidos de la sexta fecha de los cuadrangulares son Cúcuta vs. Nacional y Tolima vs. Junior, por el grupo A; América vs. Santa Fe y Cali vs. Alianza, por el Grupo B, pero aún la Dimayor no ha confirmado la programación, que debería ser entre miércoles y jueves.

Lunes 25 de noviembre



El lunes hay poca actividad futbolera en el mundo, sin embargo, en la tarde hay un buen plato con un partido de la emocionante Liga Premier de Inglaterra.

3:00 p.m. Aston Villa vs. Newcastle | Liga Premier de Inglaterra | TV: ESPN 3

Martes 26 de noviembre



La quinta jornada de la fase de grupos comenzará el martes con los partidos de los Grupo A, B, C y D y allí destacamos dos encuentros entre dos equipos con pinta de favoritos como son el Real Madrid vs. PSG y el Juventus vs. Atlético de Madrid. También destacamos el partido de la final del Torneo II-2019 entre Chicó y Pereira, en Tunja.



12:55 p.m. Galatasaray vs. Brujas | Champions League Grupo A | TV: ESPN

3:00 p.m. Real Madrid vs. PSG | Champions League Grupo A | TV: Fox Sports

3:00 p.m. Juventus vs. Atlético de Madrid | Champions League Grupo D | TV: ESPN 2

3:00 p.m. Tottenham vs. Olympiakos | Champions League Grupo B | TV: Fox Sports 2

8:00 p.m. Boyacá Chicó vs. Pereira | Final del torneo de ascenso – vuelta | TV: Win Sports

Miércoles 27 de noviembre



De los ocho encuentros del miércoles se destaca la visita del Chelsea al Valencia en un Grupo H muy apretado, así como el partidazo entre el Barcelona y el Borussia Dortmund, para definir el primero del Grupo F.



12:55 p.m. Valencia vs. Chelsea | Champions League Grupo H | TV: ESPN

3:00 p.m. Barcelona vs. B. Dortmund | Champions League Grupo F | TV: ESPN 2

3:00 p.m. Liverpool vs. Napoli | Champions League Grupo E | TV: FOX SPORTS



Jueves 28 de noviembre

La fase de grupos de la Uefa Europa League es lo más importante de este día y allí se destaca la visita del Manchester United, al Astana, lo mismo que la actuación de los colombianos del Porto, que visitan al Young Boys. También vale la pena ver lo que hará Alfredo Morelos con el Rangers, que visita al Feyenoord.



10:50 p.m. Astana vs. Manchester United | Uefa Europa League Grupo L | TV: ESPN

12:55 p.m. Young Boys vs. Porto | Uefa Europa League Grupo G | TV: ESPN

12:55 p.m. Feyenoord vs. Rangers | Uefa Europa League Grupo G | TV: ESPN 2