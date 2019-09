‘Lucho todos los días para abrazar a mi hijo’: Luis Fernando Montoya

Hace 15 años la vida de Luis Fernando Montoya cambió del cielo a la tierra. En 2004, el entrenador antioqueño conoció la gloria deportiva al ganar el título de la Copa Libertadores con el Once Caldas; luego vivió la última versión de la Copa Intercontinental en Japón, perdiendo con el Porto, de Portugal. Y ese mismo año, sufrió un atentado que afectó su médula espinal y le provocó una cuadriplejia irreversible.



El ‘campeón de la vida’ se convirtió en un ejemplo, en un referente futbolístico pero sobre todo de superación.



Es así que el diario chileno ‘La Tercera’ viajó hasta el municipio de Caldas, en Antioquia, para visitar a Montoya, hablar de su actualidad, de fútbol, de su familia y de cómo ha sobrellevado 15 años de vida intentando superar su discapacidad.



El entrenador sorprendió a los chilenos asegurando que está “contento”, pues está muy cerca de su familia. “Paso los días con mi esposa, con mi hijo, que estudia en Bogotá pero siempre está conmigo. La familia lo es todo. De ella parte la alegría, compartir, convivir, dialogar… que se preocupe por mí, y yo por ella. La familia es fundamental”.



Luego, comenzaron las enseñanzas del ‘campeón de la vida’: “Tenemos que aprender a valorar. Si hoy tengo un pan, tengo que agradecerlo, porque no sé si mañana voy a tenerlo. Disfrutar de todo lo que tenemos de una forma buena y razonada”.



Montoya asegura que, respetando las creencias de los demás, lo que ha pasado en su vida ha sido un milagro: “que yo esté vivo, que yo haya dejado el marcapasos, el ventilador… ahora utilizo el oxígeno solamente para aspirarme o para dormir”.



Y asegura que el hecho de estar vivo es porque hay un fin y una misión. “Una de mis metas es volver a abrazar a mi hijo. Dicen que es muy difícil, imposible. Yo lo voy a intentar, lucho todos los días con cinco horas de terapia para ver si lo puedo lograr. Si lo logro, voy a ser un berraco; y si no, también, porque así José Fernando entiende que el ser humano no se puede dejar vencer tan fácilmente, que tiene que luchar, sobreponerse a las dificultades. Ese mensaje es el que yo quiero transmitir, además de unos valores que hoy tenemos por el piso como sociedad. No hay honestidad ni sinceridad; solo egoísmo y falta de tolerancia, respeto y disciplina. Siento que esa es mi misión cuando llevo un mensaje a los colegios en Bogotá y Medellín”.



El entrenador de aquel Once Caldas, campeón de América en 2004, confesó que ve mucho fútbol, de Colombia, el resto de Suramérica y Europa. “Hoy en día se puede ver todo con un simple televisor o un computador. Incluso, cuando estoy un poco triste o decaído, pido que me pongan un partido de aquella Libertadores que gané con Once Caldas”.