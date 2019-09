Club del que es hincha Mateo y la razón por la que se enojó con Messi

Lionel Messi no se recupera aún de su lesión y sigue a la espera de una mejoría que lo devuelva a las canchas. El argentino, quien habló en 'Sport', contó la razón por la que Mateo, su hijo, se enojó con él.



El hijo del '10' se volvió protagonista por sus videos y las declaraciones de Messi, quien contó que siempre hinchaba por los clubes que le ganaban al Barcelona solo por molestarlo a él y a Thiago, su hermano. Sin embargo, confirmó que es hincha del Barcelona.

"Mateo se me enojó por lo que dije que era de otro equipo y que no era del Barcelona. Incluso cuando dijeron que gritaba el gol del Betis, era mentira. Fue una jugada nuestra que pegó en la red de atrás y se creyó que había sido gol. Gritó gol pero cuando lo veía también se quejaba diciendo que no era hincha del Betis, sino del Barça", comentó.



Así las cosas, Lionel confirmó que su hijo es otro hincha del Barcelona y que se molestó por sus declaraciones. Qué tipo es Mateo...