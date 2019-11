Increíble cifra que pediría PSG a Real Madrid por Mbappé: ¿Obsceno?

Muchos dicen que en el fútbol puede pasar cualquier cosa... excepto cuando se habla de Kylian Mbappé.

El jugador más caro del mundo hoy en día sabe que sus movimientos están siempre fríamente calculados en el mercado y que no siempre estará allí donde él quiera.



Al menos esa es la voluntad del PSG, que no se plantea dejarlo salir y para eso le ha puesto un precio inalcanzable para cualquier equipo de fútbol del mundo: ¡400 millones de euros!



Según al cadena ESPN en Francia, el equipo parisino le ha ofrecido ya una jugosa oferta de renovación a su jugador talismán, la cual no ha sido respondida, razón por la cual equipos como Real Madrid se ilusionaban.



Sin embargo, el contrato del joven campeón mundial expira en 2022, con lo cual, si se quiere fichar este invierno o el próximo verano -como sería el plan de Florentino Pérez-, habrá que consignar una cifra tan alta que ni siquiera está al alcance de un equipo con el músculo financiero de Real Madrid. El futuro para Mbappé, igual que para su amigo Neymar, parece seguir siendo la Ciudad Luz...





El club francés le ha hecho llegar a Mbappé una oferta de renovación que el jugador todavía no ha considerado a pesar de que su contrato expira en 2022. Según esa información, el PSG no valora de ninguna manera vender al jugador por menos de esa cifra y da por seguro que seguirá el próximo curso en la capital francesa.