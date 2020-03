Se supo la verdad: la razón por la que Pékerman sentó a Messi en 2006

La eliminación de Argentina en la Copa Mundo de 2006 dolió más de la cuenta. El equipo que conducía José Pékerman, que dirigía en la cancha Juan Román Riquelme, acompañado de Cambiasso, Saviola, Sorín, Crespo y Maxi Rodríguez, y que veía nacer a su figura Lionel Messi, quedó afuera de la ronda de cuartos de final contra la anfitriona Alemania en definición desde el punto penal.



Entre la afición y la prensa argentina quedó la sensación que la Albiceleste pudo ganar el partido en los 120 minutos disputados. Que a Pékerman le faltó atreverse más y que pecó al no tener en cuenta a Messi, quien dejó una imagen de su enfado, solitario en el banco de suplentes después de la derrota.



Pékerman nunca dio una razón válida para explicar por qué Messi no enfrentó a los alemanes y prefirió al atacante Julio Cruz como último cambio, cuando antes había sacado a Riquelme y se había quedado sin un diferente en su once. Así, aguantó todo tipo de comentarios y críticas en silencio, absorbiendo la culpa y quitándole cualquier tipo de responsabilidad a la ‘Pulga’.



Sin embargo, 14 años después de ese hecho, se conoció la verdad sobre la suplencia de Messi y la decisión de Pékerman. El qué contó que fue lo que ocurrió realmente en ese partido fue Leandro Cufré, quien hizo parte de aquella selección y fue compañero de Messi en ese Mundial. El exdefensor confesó que Lionel Andrés no estaba bien físicamente. “Ese día llegó entre algodones”, reveló.



“Pékerman, como es un caballero, nunca dijo que Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pékerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas”, indicó Cufré en charla con el programa radial ‘Enganche’.