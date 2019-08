¡No te vayas! Mónaco le hará un último llamado a Falcao

Esta semana será definitiva para conocer qué va a pasar con Falcao García. El atacante colombiano es esperado en Turquía, para ser anunciado como contratación estrella del Galatasaray. Sin embargo, el Mónaco no pierde la esperanza de retener a su referente para la presente temporada, pues el entrenador Leonardo Jardim quiere contar con el 'Tigre' como eje del equipo en la Liga 1 de Francia.

Todo parece indicar que el Galatasaray ya convenció a Falcao de que cambie el tranquilo Principado por la convulsionada Estambul, que estará mucho más caliente si el colombiano se viste con la '9' de los leones turcos. Incluso dos emisarios del club estuvieron este fin de semana en Mónaco y dejaron listos hasta los más mínimos detalles de un posible contrato que iría hasta 2022.



Sin embargo, según 'L'Equipe', Mónaco hará un último llamado a su goleador para que se quede durante la temporada 2019-2020, que termine su contrato y luego se vaya a otro equipo. No importa si Falcao se va gratis y el cuadro francés no obtiene réditos económicos en una futura operación, después de todo el dinero es lo de menos para uno de los equipos que más inversión ha hecho en los últimos años en el balompié galo.



El presidente Dmitri Rybolovlev, espera tener una conversación franca y directa con Falcao para que no se vaya. No le va a ofrecer nada nuevo, ya Mónaco dejó claro que podría extenderle su contrato máximo por un año y entiende que Radamel quiere más tiempo por el bienestar de él y su familia. No obstante, el directivo ruso quiere apelar a los buenos momentos y a la gratitud que ha manifestado Falcao hacia el club monegasco, y así llegar a un acuerdo para que el 'Tigre' siga siendo el símbolo y capitán del equipo.

Además, la casi segura compra de Wissam Ben Yedder al Sevilla español, por el que pagarán la cláusula de 40 millones de euros, le garantizaría a Falcao tener un compañero de calidad para hacer más productiva su estadía este último año. Un atacante de categoría para otro delantero de jerarquía. ¿Se quedará Falcao o será nuevo jugador del Galatasaray?