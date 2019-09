La tajante respuesta de Mourinho sobre los rumores de regresar al Real

Real Madrid atraviesa un mal momento y llega de ser goleado por 3-0 en la Champions League por el PSG. El conjunto blanco mantiene a Zinedine Zidane como entrenador, pero se está acabando la paciencia.



Mourinho, por su parte, ha sonado mediáticamente en España para regresar al banquillo del equipo madrileño, pero finalmente él mismo terminó con este rumor.

"Tiene entrenador y no puedo dirigir a un equipo que lo tiene. Puede hablar con respeto del club, pero también de un entrenador que no es cualquiera. Yo estoy fuera. Yo no vendo humo. Me gustaría que las cosas salieran bien y todo se arreglara”, mencionó sobre el momento.



También, elogió a Zidane y le envió la mejor energía, contando que el mal momento no es tan malo si se mira la tabla de posiciones.



"Está segundo o tercero, ¿no? Y cerca del primero. No está mal. Si lo miras de modo pragmático, si te centras en la tabla, está ahí. Ahora juega contra el Sevilla y si gana se mete por delante. El Barcelona está por detrás, el Atlético está un punto por delante. Hay dos tipos de rumores. Uno, que se hable de Zidane, que es uno de los nuestros y nos toca a todos cuando nuestros equipos no están bien. Hay que vivir con ello. Zidane está en el fútbol de toda la vida y sabe cómo es. El otro tipo de rumor es meter mi nombre y eso no me gusta. Hay problemas en muchos sitios, pero otra cosa es el respeto", finalizó.