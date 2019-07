Mourinho quiere volver: 'Estoy esperando por el equipo correcto'

Desde que fue despedido de Manchester United en diciembre de 2018, José Mourinho ha aprovechado su tiempo libre para comentar partidos en televisión, divertirse disfrutando de algunos de sus ‘hobbies’ y disfrutar con su familia.



Sin embargo, en los últimos días el portugués ha tenido algunas propuestas de clubes asiáticos y su nombre se ha vuelto a situar en el mundo del fútbol teniendo en cuenta que es un técnico que no pasa de moda y que es una de las alternativas para varios equipos que buscan salir de situaciones incómodas.



Sin embargo, el europeo toma las cosas con calma y espera el equipo correcto: “Estoy ansioso por volver, pero espero el equipo correcto y el proyecto adecuado. En este tiempo he hecho cosas que disfruto bastante y aunque prefiero trabajar, también me gustan otros deportes de los cuales tengo oportunidad de disfrutar”, sentenció el portugués a los micrófonos de ‘Sky Sports’.



Vale la pena recordar que Mourinho rechazó una jugosa oferta de un club chino y que aunque tuvo la oportunidad de regresar a Portugal eligió no volver pues consideraba que todavía era temprano para emprender su vuelta. Así que a la espera de lo que sucederá en los próximos meses y con deseos de dirigir en Francia y Alemania, dos de las ligas grandes que en las que aún no ha incursionado, Mourinho pasa sus días en busca del llamado correcto.