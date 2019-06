Najila Trindade dio detalles de la supuesta agresión sexual de Neymar

La denuncia de la modelo Najila Trindade a Neymar por una supuesta agresión sexual, tiene en vilo a todo Brasil, que está a pocos días de vivir la Copa América. Y es que luego de que se filtrara el vídeo del encuentro entre el jugador y la modelo, ella concedió dos entrevistas a medios televisivos locales donde dio detalles de la supuesta violación de la que fue víctima.



Trindade aceptó que viajó a París para tener relaciones sexuales con Neymar pero que se sorprendió cuando lo vio porque no era el “Neymar que había conocido a través de las redes sociales”.

Sobre el acuerdo y el viaje

"Hablé con él como una persona común. Era una intención sexual, deseo mío, quedó claro para él. Él preguntó cuándo podía ir, yo no podía por cuestión financiera y agenda en el trabajo. Dijo que podía resolver esto. Me llevé dinero también. Viajé con el fin de encontrarme con él. Era mi deseo".

La hora del encuentro

"Me dijo que pasara por el hotel antes de ir con él a una fiesta. Tenía el deseo de quedarme con Neymar. Cuando llegué allí, él estaba agresivo, totalmente diferente del tipo que conocía en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de quedarme con él, nos pusimos a hablar. Comenzamos a cambiar caricias, besarnos. Hasta entonces todo bien. Sólo que ahí empezó a golpearme. Al principio había sido todo correcto. Pero después grité, 'Para, me está doliendo'. Él contestó: 'Disculpa, hermosa".

Las supuestas agresiones

"Pregunté si había traído preservativo. Él dijo que no. Yo dije que entonces no iba a suceder nada, que no podríamos. Entonces se quedó callado. Me volteó, cometió el acto, le pedí que se detuviera, y él continuaba golpeando mi trasero violentamente. Grité 'Para, para, no, para', pero él no hablaba mucho y seguía… Estaba preparada para una relación consensuada, pero no fue así. Cuando dije que no podíamos hacer nada sin condones se tornó agresivo. le dije que continuemos sólo con caricias. El silencio me pareció que estaba de acuerdo, pero ahí él me giró y cometió el acto. A partir del momento en que me agarró violentamente golpeándome, sin preservativo, me estaba obligando".

¿Por qué no lo denunció en París?

"Primero tuve que asimilarlo todo. Todo el acontecimiento. Cuando salió de la habitación, empecé a entender todo lo que había sucedido. Y como él fue estúpido, malo, me violó, me violó, yo quiero hacer justicia. No creo que sólo porque yo estaba a punto de acostarme con él, él tuviese el derecho de hacer aquello conmigo. No pude reaccionar debido a los traumas".