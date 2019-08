El efecto dominó que aclararía el futuro de varios estelares en Europa

Una sola ficha que se mueve y el castillo se cae inevitablemente. Así, tal cual, funciona el mercado europeo, que apura sus opciones para resolver el futuro de varias estrellas, atascadas en equipos donde no son felices pero exigencias tan particulares que no todos se apuntan a sus fichajes.

A falta de tres semanas, o un poco menos (como en Italia), para el cierre de la ventana de verano que permite incorporar nuevos jugadores, el efecto dominó tiene al menos cuatro protagonistas: Neymar Jr, Dybala, Icardi y Dzeko. Y como efecto colateral, otros más como el propio James Rodríguez.



Según el diario italiano Gazzetta dello Sport, la ficha que desataría el remezón es el brasileño, quien tiene un pie fuera del PSG -tal vez los dos-. Si las versiones son ciertas y vuelve a la Liga de España, probablemente al Real Madrid o al Barcelona, considerando que son los únicos capaces de asumir un salario de más de 30 millones de euros, entonces se abrirán perspectivas que otros colegas anhelan.



Barcelona, según la radio RMC de Francia, habría hecho en las últimas horas una oferta que incluye a Coutinho, más una importante suma de dinero, que complacería al PSG. Eso aliviaría a todas las partes: a Neymar que ya no cuenta para Tuchel; a Coutinho, quien no resiste más el entorno del Barcelona; al PSG, que recuperaría algo de los 222 millones de euros que invirtió y tendría un elemento de lujo como reemplazo y al propio equipo de Valverde, quien tendría la dura misión de alternar los egos de Neymar, Griezmann, Suárez y CIA de manera armónica.



De hecho, el plan C de Barcelona para forzar una transferencia sería la inclusión de Rakitic, quien, según Corriere dello Sport, ya habría hablado con la directiva parisina y su traspaso costaría unos 50 millones, que se restarían a los 200 que pretenden los cataríes.







El movimiento de Dybala



El tema con Neymar es que, según la versión inicial de L'Equipe y L'Parisien, los cataríes dueños del PSG están tan molestos con Neymar que le cobrarán vía cláusula sus desplantes. Además, no quieren hacer negocios con Barcelona, con cuya directiva rompió relaciones hace dos años, justamente por culpa del brasileño. Eso facilitaría la opción de Real Madrid. Pero en todo caso, lo que se espera es dinero, no cesiones.



Y si llega alguien con la chequera correcta, el primer movimiento de los franceses se enfocaría en Paulo Dybala. El argentino, en horas bajas -bajísimas- desde la llegada de Cristiano Ronaldo, no quiere seguir en la fila y estaría dispuesto a firmar por alrededor de 7 millones de euros brutos por temporada. No es poco, pero es muchísimo menos que los 34 millones de Neymar.







El movimiento de Icardi



En ese movimiento probable de Dybala a Juventus están sembradas las ilusiones de Mauro Icardi. Expulsado por Antonio Conte del Inter de Milán, pero con un valor en el mercado que se acerca a los 80 millones de euros, el goleador es un 'problema' serio.



El Inter ya lo reemplazó con Lukaku, por quien pagó 65 millones, esperanzado entre otras cosas en la pronta salida del argentino para equilibrar las finanzas. Un detalle: el club que lo quiera tendría que igualar la oferta de 10 millones de euros por año que le habría hecho Napoli, uno de los que puja por los goles de Icardi.



En términos reales, solo Juventus lo lograría en Italia, pues el artillero y su rubia agente y esposa, Wanda, solo quieren atender llamadas de ese equipo. El cambio de Liga tampoco está en sus planes. Su meta es juntar a Icardi con Cristiano Ronaldo sí o sí, esta misma temporada.







La alternativa del Inter de Milán



Una curiosidad del fichaje de Lukaku en el Inter es que no sería el único fichaje en la delantera. Por eso la opción de Edin Dzeko sigue muy viva, a pesar de que en Roma juran que se quedará. El bosnio, quien jugó el último amistoso contra Real Madrid, dio la idea de estar jugando sus últimos partidos con su actual club y podría llegar a declararse en rebeldía para cambiar de acera, pues le ofrecen una sustancial mejora de sueldo.



En caso de producirse esa salida, lo más probable es que en Juventus salga sobrando Gonzalo Higuaín, uno de los más opcionados reemplazos de Dzeko en Roma.



¿Hay una vía para James?



Uno de los 'daños colaterales' de este complejo movimiento de fichas puede tocar a James Rodríguez. ¿Cómo? hay varias opciones.



La primera es que Real Madrid, a la luz de sus últimos resultados, quiera fortalecer su ataque con un estelar como Neymar e incluya a James en el negocio con PSG. La opción es remota, pues Tuchel prefiere a Coutinho o incluso otro extremo puro, que no sería el colombiano.



La segunda posibilidad es que ante la salida de Dybala y el alto costo de la ficha de Icardi, Juventus prefiera un socio para Cristiano y no una competencia. Ya el portugués y el cucuteño se juntaron en Real Madrid con muy buenos resultados. Sería una alternativa, no un ensayo. El tema es que Cristiano podría preferir a Isco, según las últimas versiones y en ese caso el factor clave sería el precio: James vale 50, Isco vale 80 millones.



Una tercera vía podría afectar a James en su opción más real: Napoli. Si el equipo de Ancelotti decide ir por Icardi, la caja completa se invertirá en un jugador que vale casi el doble que el zurdo. Si antes Di Laurentiis solo quería préstamo y compra en un año, en este nuevo escenario esa sería la la única alternativa, que Real Madrid decididamente no ha querido ni contemplar.