Neymar 'trolea' a PSG: ¡su día inolvidable es el 6-1 con Barcelona!

Entre Neymar y PSG las diferencias son absolutamente irreconciliables. Al menos eso pretende el brasileño, que ha levantado ampolla con una última declaración que cayó de la peor manera posible en la casa parisina.

Cuando le preguntaron en el 'Oh my goal' cuál es su mejor recuerdo en el fútbol, el delantero no dudó: "la sensación cuando metemos el sexto gol al PSG, nunca he vivido nada igual, fue espectacular. ¿El mejor recuerdo en un vestuario? No sé... Creo que fue cuando ganamos al PSG 6-1, cuando llegamos al vestuario estábamos todos locos, todos muy contentos, fue la mejor sensación”.





Aunque no hubo comentarios oficiales del PSG, muchos medios franceses reaccionar de la peor manera a un comentario que, claramente, pone más terreno de por medio entre el club y su fichaje estelar.



Según el diario LÉquipe, se trata de “una nueva declaración de guerra en el conflicto que le enfrenta a un PSG del que parece decidido, más que nunca, a salir... En esta situación, el club se arriesga a no tener otra salida que la de buscarle un comprador... Las próximas horas y los próximos días serán eléctricos. Neymar es esperado en el entrenamiento del lunes...”. El prestigioso medio asegura que la respuesta es perfectamente calculada y que va camino a generar un 'Terremoto'.



Para Le Parisien se trata, franca y directamente, de un 'troleo' de Neymar a su equipo: "Fue una de las mayores humillaciones de su propio club... Neymar ya no esconde, sino todo lo contrario, sus ganas de marcharse... No hay ninguna duda de que ese partido fue absolutamente memorable para el Barça, pero de ahí a ‘trolear’ (burlarse) públicamente al PSG y azuzar a sus propios aficionados...”.





Finalmente, Le Figaro opinó: “Una cosa es segura: hablar en estos términos de la ‘remontada’ perjudica a un Neymar que va con retraso a la hora de volver a los entrenamientos y del que todos saben que desea regresar al Barcelona, empezando por Leonardo y el Estado Mayor parisino. Generalmente, los futbolistas saben controlar sus declaraciones en estas situaciones. Neymar optó por no esconderse. Mejor sería decir que optó por la provocación”.



De esta manera, Neymar sigue dando pasos lejos de PSG y haciendo guiños a un FC Barcelona al que no le molestaría su regreso, pero que tampoco parece estar dispuesto a perder la cabeza por ello.