Cannavaro revela a Casillas la crisis en China y pide tomarla en serio

La preocupación creciente por el coronavirus covid-19 juntó a dos excampeones mundiales, preocupados por hacerle ver a la gente que no se trata de un mal menor y que hay que ser rigurosos.

En una charla en vivo en Instagram se ve charlar a los dos capitanes de las selecciones campeonas en los mundiales de 2010 y 2006: Iker Casillas y Fabio Cannavaro.



Y el italiano, quien dirige actualmente al Guangzhou Evergrande de China, contó el día a día en el país más afectado por la pandemia en el mundo: "He tenido la mala suerte de vivir el coronavirus aquí en China. Te digo que cuando empezó el virus yo vine por ocho días, me quedé en la ciudad deportiva y he salido de ahí dos veces. Me parecía una película, imagina una ciudad de 30 millones de personas vacía. Pero en todos los lugares me medían la temperatura, en el banco, antes de entrar y salir a la ciudad deportiva, entrando a mi casa.. Era la única manera de no dejar salir este virus. Ha sido una cosa impresionante", reveló.



"Luego volví a Italia. La gente me preguntaba qué tal todo en China pero nadie pensó que un mes estaría esto en Italia. Aquí nadie está a salvo, debemos tener cuidado. Tengo mi familia en Italia, mi mujer, los niños, todos saben que no pueden salir", añadió.



Casillas compartió la preocupación e Cannavaro cuando dijo: "En Europa la gente no entiende que debe quedarse en casa. Yo siento la situación muy mal, veo a la gente saliendo a la calle. El problema son los hospitales, llega demasiada gente, no hay camas suficientes, hacen hospitales en la calle, pero usar máscara, guantes y lo que los médicos necesitan no está, por eso hacemos una campaña, necesitamos mucha ayuda porque las cosas no están bien".



El actual DT no entiende por qué nadie ha aprendido de la experiencia de China: "Esto no ha servido a ninguno, veo en Inglaterra, en España, Alemania, la gente cuando empezaron a cerrar todo sentía que no era en serio las cosas, pero tenían la oportunidad de cerrar los países y las ciudades y no lo han hecho. Ha sio el error de Europa. No han aprendido la situación de Italia, se tenía que cerrar todo", dijo.



Casillas, más resignado, prefirió ser más optimista: "Solo podemos mirar al frente, concienciar que hay que tomarlo en serio, quedarse en casa, no creer que salir a tomar un poco e aire vendrá bien, todo lo contrario. Llamo a toda la sociedad europea", dijo.