¿Un mal para Argentina? Ahora solo hay Messis, Agüeros y Dybalas

El exjugador argentino Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, razonó este viernes sobre las dificultades de Argentina para encontrar a grandes defensas y consideró que "lamentablemente" la mayoría de los jóvenes quieren jugar "del centro del campo para arriba".



"Lamentablemente los chicos, y yo que estoy en un club lo veo cuando voy por las provincias en busca de jugadores, todos quieren jugar del centro del campo para arriba. Es difícil buenos defensas o centrocampistas defensivos", afirmó Verón en perfecto italiano en una entrevista a la televisión de ese país.

"No quiero decir que no hay jugadores argentinos fuertes en defensa, pero en el pasado había muchos, como Fabián Ayala, Walter Samuel, Gabriel Heinze, Javier Zanetti, Mauricio Pochettino, Diego Simeone", prosiguió.



Un fenómeno que, según Verón, puede tener como explicación el hecho de que los niños argentinos hayan crecido con ídolos como Lionel Messi o Sergio Kun Agüero. "Ahora hay posiciones que los chicos argentinos no ven. Está claro que al ver a Messi, Agüero, Ángel Di María, Lautaro Martínez, los jóvenes quieren jugar en esas posiciones", aseguró.



Verón se refirió además a la situación que vive Argentina por la alarma por el coronavirus y reconoció que es "un momento un poco duro".



"Llevamos una semana con el fútbol parado. La situación comenzó a volverse un poco dura. Ayer el Gobierno dio la cuarentena total, no podemos salir de casa. El club está cerrado, vamos interactuando con los chicos que están en casas, tratando de pasar entrenamientos a los chicos", dijo. Verón.

nacido en La Plata en 1975, jugó en Europa con Sampdoria (1996-98), Parma (1998-99), Lazio (1999-2001) e Inter (2004-06) en Italia, además de Manchester United (2001-03) y Chelsea (2003-04). "Tuve la suerte de jugar en Italia, el fútbol italiano es muy táctico, te ayuda a cambiar tu manera de entender este deporte", consideró el argentino.



"El equipo más fuerte en el que jugué es difícil de decir. Quizás el Lazio, con el que gané el Scudetto. Fue una sensación única. Estoy vinculado a todos los equipos en los que jugué. Estoy muy vinculado con los clubes de Italia, tuve la suerte de escribir la historia de esos clubes junto a mis compañeros", agregó.



Finalmente, Verón realizó una comparación entre sus compatriotas Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, y Paulo Dybala, de Juventus.



"Para mí son distintos. Dybala es un jugador que no solo puede jugar de delantero, puede ser también un número diez. Lautaro no, pero en el área de penalti es un jugador que difícilmente falla. Pueden jugar juntos, son jóvenes, tienen margen de mejora", dijo.