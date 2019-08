Pista sobre muerte de Emiliano Sala: investigan posible intoxicación

La muerte de Emiliano Sala, ocurrida en enero pasado en un accidente aéreo, sigue siendo motivo de investigación por parte de las autoridades británicas.

Las pesquisas han tenido que ver con presunta improvisación por un viaje fuera de los protocolos en una aeronave sin las garantías suficientes y ha involucrado a varios intermediarios. Hasta el piloto, aun desparecido, ha estado en el centro de la polémica por no contar con los requisitos de rigor para operar la pequeña aeronave, que cayó en el Canal de La Mancha.



Sin embargo ahora se trabaja sobre una nueva pista: "Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson fueron expuestos a una cantidad "potencialmente fatal" de monóxido de carbono antes del trágico accidente aéreo el 21 de enero", publicó el diario The Mirror.



Según el nuevo informe de la División de Investigación de Accidentes Aéreos, tras el fatal vuelo entre Nantes y Cardiff, en el cuerpo de Sala había un nivel de monóxido de carbono del 58 por ciento, lo que puede producir pérdida de conocimiento, conclusiones o ataques al corazón, según explicó el medio.



"Está claro a partir de los síntomas que la exposición al CO puede reducir o inhibir la capacidad de un piloto para volar una aeronave dependiendo del nivel de esa exposición", reza el informe.