Óscar Rodas, exgoleador de Santa Fe libre que brilla en el Olaya

Óscar Rodas, futbolista de 32 años, estuvo por varios años en Santa Fe y logró ser uno de los más determinantes en la parte ofensiva del equipo rojo entre 2010 y 2012.



El jugador, ahora, está disputando el Torneo del Olaya en Bogotá y ha brillado en Caterpillar en este campeonato, encaminando al club con tres goles en cuatro partidos y buscando el trofeo.



Por otro lado, el futbolista bogotano está en búsqueda de un equipo profesional para este 2020 y se mantiene en forma para buscar un cupo luego de haber jugado en Deportivo FAS, en El Salvador.

Su actualidad...



"Estamos retomando el nivel, nos ha ido bien, voy cuatro juegos y llevo tres goles... El primer semestre estuve en El Salvador (Deportivo FAS) y anoté un gol; allá conocí otro tipo de fútbol. En el segundo semestre no jugué, pero me mantuve entrenando y ahora pude jugar el Olaya. No me fui a vacaciones, tengo ritmo y continuidad. Empecé el torneo el 15 de diciembre y aquí he estado entrenando, jugando y manteniéndome"



El Olaya, compañeros y ritmo actual...



"Fue una época complicada para reaparecer porque desaparecí un poco del radar, pero volvimos bien y hoy en día ya tengo mucha más experiencia. En el Olaya seguimos jugando y termina el 19 de enero, estoy con Caterpillar, donde comparto con algunos excompañeros de Santa Fe: Hugo Acosta, Héctor Salgado, Juan Guillermo Pedroza... Me mantengo en ritmo todavía y empiezo a retomar mi nivel, voy tres goles en cuatro partidos".



Intereses de equipos para jugar en 2020...



"No he tenido contactos, pero sí han ido personas de los diferentes equipos y he hablado con ellos por temas de contrato. Actualmente no estoy trabajando con nadie y estoy en la búsqueda de un equipo, la idea es no quedarse sin jugar. Nací en Bogotá, pero al equipo que me toque ir a jugar este año lo hago, tengo disponibilidad total".



Miguel Ángel Machado

Periodista FUTBOLRED

En Twitter: @miguelmachadom

migmac@eltiempo.com