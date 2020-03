Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este fin de semana habrá campeón en Argentina: River Plate o Boca Juniors celebrarán y no podrán evitar las burlas al rival. Además, en Italia se juega el primer partido grande que se verá afectado por el coronavirus y que lo condenó a jugar a puerta cerrada.

En Colombia hay juegos importantes en su octava jornada. En México hay un clásico muy especial. Mientras que en España e Inglaterra hay juegos muy atractivos en la lucha por los primeros puestos.



Aquí los partidos recomendados para estos días de fin de semana:



Viernes 6 de marzo

7:40 p.m.: Deportivo Cali vs. Pereira (Liga de Colombia).



9:00 p.m.: Pumas vs. América (Liga de México).



Sábado 7 de marzo

10:00 a.m.: Atlético de Madrid vs. Sevilla (Liga de España).



12:30 p.m.: Barcelona vs. Real Sociedad (Liga de España).



12:30 p.m.: Borussia Monchengladbach vs. Borussia Dortmund (Bundesliga de Alemania).



4:05 p.m.: Once Caldas vs. América (Liga de Colombia).



6:10 p.m.: Medellín vs. Millonarios (Liga de Colombia).



7:00 p.m.: Atlético Tucumán vs. River Plate (Superliga de Argentina).



7:00 p.m.: Boca Juniors vs. Gimnasia de La Plata (Superliga de Argentina).



Domingo 8 de marzo

9:00 a.m.: Chelsea vs. Everton (Premier League de Inglaterra).



11:30 a.m.: Manchester United vs. Manchester City (Premier League de Inglaterra).



2:45 p.m.: Juventus vs. Inter (Serie A de Italia).



3:00 p.m.: Real Betis vs. Real Madrid (Liga de España).



6:10 p.m.: Santa Fe vs. Atlético Nacional (Liga de Colombia).