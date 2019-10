¡La pelota nunca para! Partidos recomendados para el fin de semana

Este fin de semana llegan grandes partidos gracias a la fecha Fifa, y sin lugar a dudas, el partido que roba toda la atención es el amistoso entre la Selección Colombia y su similar de Chile. Sin embargo, muchos torneos a los largo del mundo no frenan su actividad como la Liga de Colombia, que trae clásicos y emocionantes partidos.



Viernes 11 de octubre



Portugal vs. Luxemburgo (1:45 p.m.): partido válido por las eliminatorias a la Eurocopa 2020, donde nuevamente el equipo comandado por Cristiano Ronaldo tendrá una dura prueba para defender su corona como campeón de Europa. El juego será en el Estadio José Alvalade (Lisboa), y también servirá para ver a la joya lusa, Joao Félix.



Islandia vs. Francia (1:45 p.m.): la selección que enamoró al mundo del fútbol en el Mundial de Rusia 2018, recibirá precisamente al campeón reinante de dicho torneo. Será un partido emocionante, pues los locales intentarán desde el coraje superar a los franceses y lograr una victoria histórica.



República Checa vs. Inglaterra (1:45 p.m.): los ingleses quieren seguir consolidando su proceso y acercarse a la clasificación a la Eurocopa 2020, en la que son favoritos al título.



River Plate vs. Almagro (6:30 p.m.): siempre es bueno ver jugar al equipo de Marcelo Gallardo, sin embargo, este podría ser el partido en el que Juan Fernando Quintero regrese a las canchas después de siete meses por una lesión en su rodilla.

Sábado 12 de octubre



Colombia vs. Chile (11:00 a.m.): los dirigido por Carlos Queiroz enfrentan al equipo austral sin James Rodríguez ni Radamel Falcao, y deberá realizar varias pruebas con jugadores jóvenes de cara al inicio de las competencias oficiales.



Deportivo Cali vs. Santa Fe (5:00 p.m.): el equipo azucarero viene de una dura derrota contra Junior en Liga II-2019 y quiere recuperarse frente a su gente, mientras que los cardenales quieren volver al triunfo luego de empatar como local en el choque con Huila, cortando una seguidilla de partidos ganando.



Millonarios vs. América (7:45 p.m.): duelo de gigantes en el fútbol colombiano. Los embajadores vienen urgidos de una victoria pues ya acumulan tres partidos sin ganar, mientras que los escarlatas ganaron en la última fecha a Unión Magdalena y quiere ganar en El Campín para quitarse presión luego de varios partidos con un nivel bajo de fútbol.

Domingo 13 de octubre



Estonia vs. Alemania (1:15 p.m.): partido válido por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, y los teutones no vienen en su mejor nivel y quieren recomponer el camino, con un equipo plagado de jugadores jóvenes.



Unión Magdalena vs. Envigado (4:00 p.m.): duelo directo por el descenso. Qudan muy pocas fechas y este partido es fundamental para conocer que equipo jugará en la segunda categoría en el 2020.



Atlético Nacional vs. Rionegro Águilas (5:00 p.m.): los verdolagas van en búsqueda de consolidar su clasificación y mostrar un buen juego para enamorar a su hinchada, mientras que los de Rionegro deben sumar de a tres para alejarse del descenso.