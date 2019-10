Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Primer fin de semana de noviembre y viene cargado de partidos interesantes, especialmente en la Serie A de Italia. Hay competencia importante en otras ligas de Europa, como España o Inglaterra. Colombia también tiene un solo partido… ¡pero es de final! Se juegan los primeros 90 minutos de la definición del título de Copa Colombia.

Aquí los partidos recomendados para estos días de fin de semana:

Sábado 2 de noviembre

9:00 a.m.: Roma vs. Napoli (Serie A de Italia).



12:00 M.: Bologna vs. Inter (Serie A de Italia).



12:30 p.m.: Sevilla vs. Atlético de Madrid (Liga de España).



2:45 p.m.: Torino vs. Juventus (Serie A de Italia).



6:00 p.m.: Deportivo Cali vs. Medellín (Copa Colombia -final, ida-).



Domingo 3 de noviembre

11:30 a.m.: Everton vs. Tottenham Hotspur (Premier League de Inglaterra).



2:45 p.m.: Milan vs. Lazio (Serie A de Italia).



7:45 p.m.: Medellín vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).