Los partidos recomendados por FUTBOLRED para este fin de semana

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, de este sábado en el estadio Wanda Metropolitano es el plato fuerte en la programación del fútbol internacional entre el viernes y el domingo próximo. Así mismo, llama la atención el clásico de la Superliga de Turquía entre Galatasaray y el Fenerbahçe, donde el gran protagonista es el colombiano Falcao García.

La mayoría de encuentros interesantes se jugarán el sábado, ya que la próxima semana habrá jornada de Champions y todos los grandes de Europa adelantan sus juegos.

Estos son los partidos recomendados por FUTBOLRED:



Viernes 27 de septiembre

2:00 p.m. Villarreal vs. Betis (Liga de España)



Sábado 28 de septiembre

8:00 a.m. Juventus vs. SPAL (Liga de Italia)

9:00 a.m. Getafe vs. Barcelona (Liga de España)

11:30 a.m. Everton vs. Manchester City (Liga Premier de Inglaterra)

12:00 p.m. Galatasaray vs. Fenerbahçe (Superliga de Turquía)

2:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Madrid (Liga de España)

3:45 p.m. Gimnasia LP vs. River Plate (Superliga Argentina)

4:00 p.m. Jaguares vs. Santa Fe (Liga Colombiana)

5:00 p.m. Once Caldas vs. Medellín (Liga Colombiana)

6:00 p.m. Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys (SuperligaArgentina)

8:00 p.m. Cali vs. Patriotas (Liga Colombiana)



Domingo 29 de septiembre

5.30 a.m. Napoli vs. Brescia (Liga de Italia)

3:15 p.m. Unión Magdalena vs. Junior (Liga Colombiana)

5:00 p.m. La Equidad vs. América de Cali (Liga Colombiana)

7:30 p.m. Nacional vs. Tolima (Liga Colombiana)