Champions, Libertadores y Suramericana: acá los partidos recomendados

El Dios del fútbol se apiada de sus hijos esta semana. Se juegan fases importantes de la Copa Libertadores y Suramericana, con equipos colombianos a bordo; además, regresa la Champions League y en su mejor momento, pues los grandes equipos empiezan a eliminarse desde octavos de final hasta llegar a la gran final.

Estos son los 52 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 17 de febrero

2:45 p.m.: Milan vs. Torino (Serie A de Italia).



3:00 p.m.: Chelsea vs. Manchester United (Premier League de Inglaterra).



7:00 p.m.: Huila vs. Fortaleza (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:40 p.m.: Barranquilla FC vs. Real Cartagena (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 18 de febrero

3:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Liverpool (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Paris Saint Germain (Champions League -octavos de final, ida-).



5:15 p.m.: Aragua vs. Coquimbo (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: La Calera vs. Fluminense (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Medellín vs. Atl. Tucumán (Copa Libertadores -fase 2, ida-).



7:30 p.m.: Melgar vs. Nacional Potosí (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Aucas vs. Vélez Sarsfield (Copa Suramericana).



7:40 p.m.: Pereira vs. Jaguares (Liga de Colombia).



Miércoles, 19 de febrero

2:30 p.m.: Manchester City vs. West Ham (Premier League de Inglaterra).



3:00 p.m.: Atalanta vs. Valencia (Champions League -octavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Leipzig (Champions League -octavos de final, ida-).



5:15 p.m.: Huracán vs. Atlético Nacional (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Luqueño vs. Mineros de Guatana (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Barcelona vs. Cerro Porteño (Copa Libertadores -fase 2, ida-).



7:30 p.m.: Tolima vs. Internacional (Copa Libertadores -fase 2, ida-).



7:30 p.m.: Oriente Petrolero vs. Vasco da Gama (Copa Suramericana).



8:30 p.m.: Independiente del Valle vs. Flamengo (Recopa Suramericana -final, ida-).



Jueves, 20 de febrero

12:55 p.m.: Cluj vs. Sevilla (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Brujas vs. Manchester United (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Frankfurt vs. Salzburgo (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Copenhague vs. Celtic (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Getafe vs. Ajax (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Ludogorets vs. Inter (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Shakhtar Donetsk vs. Benfica (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



12:55 p.m.: Sporting Lisboa vs. Istanbul Basaksehir (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: APOEL Nicosia vs. Basilea (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: AZ Alkmaar vs. LASK (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Porto (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Olympiacos vs. Arsenal (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Rangers vs. Braga (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Roma vs. Gent (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Wolfsburgo vs. Malmo (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



3:00 p.m.: Wolverhampton vs. Espanyol (Europa League -dieciseisavos de final, ida-).



5:15 p.m.: Palestino vs. Guaraní (Copa Libertadores -fase 2, ida-).



5:15 p.m.: Always Ready vs. Millonarios (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Emelec vs. Blooming (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Atlético Mineiro vs. Unión (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: El Nacional vs. Fénix (Copa Suramericana).



Viernes, 21 de febrero

1:00 p.m.: Niza vs. Brest (Liga de Francia).



2:30 p.m.: Bayern Múnich vs. Paderborn (Bundesliga de Alemania).



2:45 p.m.: Brescia vs. Napoli (Serie A de Italia).



2:45 p.m.: Metz vs. Lyon (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Real Betis vs. Mallorca (Liga de España).



6:05 p.m.: Deportivo Pasto vs. Envigado (Liga de Colombia).



8:00 p.m.: Atlas vs. Pachuca (Liga de México).



8:10 p.m.: Santa Fe vs. América de Cali (Liga de Francia).



8:10 p.m.: Tijuana vs. Monterrey Guadalajara (Liga de México).



10:00 p.m.: Puebla vs. Toluca (Liga de México).