Emoción y buen fútbol: los partidos más atractivos de esta semana

Esta semana se jugaran varios partidos alrededor del mundo, que resultan atractivos por diferentes 'condimentos' que rodean a los partidos. Las eliminatorias a la Eurocopa 2020, la Liga de Colombia, partidos alrededor del mundo y, sobre todo, el juego de la Selección Colombia llaman la atención de los aficionados del fútbol a nivel mundial.

Sin duda alguna el partido del combinado colombiano se lleva todos lo reflectores, pues ver el desarrollo táctico que desplegara el equipo dirigido por Queiroz será importante para los próximos retos en partidos oficiales.



Sin embargo, esta semana llegan partidos muy interesantes el rentado nacional. Por ejemplo, el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional en la Liga II-2019 es el partido más importante en la fecha 18. También se jugarán encuentros fundamentales en la lucha por entrar en los ocho primeros y la pelea por mantener la categoría.



Estos son los partidos más partidos más atractivos de la semana:

Lunes 14 de octubre



Francia vs. Turquía (1:45 p.m.): partido fundamental para los vigentes campeones del mundo, pues deben vencer a un duro equipo como el de los turcos, para acercarse al sueño de jugar la Eurocopa 2020.



Ucrania vs. Portugal (1:45 p.m.): el equipo de Cristiano Ronaldo quiere ganar para acercarse a la clasificación para la Eurocopa 2020, y poder defender su titulo como campeones de Europa. Además, 'CR7' viene motivado luego de conseguir su gol número 700 como profesional.



Huila vs. Bucaramanga (7:00 p.m.): el equipo opita busca salir del último lugar de la tabla del descenso, aprovechando los resultados negativos de equipos que también tienen opciones de descender el próximo año, y tendrán que enfrentar a un urgido Bucaramanga que necesita una victoria para salir del mal momento.

Martes 15 de octubre:



Argelia vs. Colombia (2:00 p.m.): una nueva oportunidad para que la Selección Colombia siga probando variantes contra un duro equipo, como el de los argelinos. Carlos Queiroz tiene el duro reto de suplir la ausencia de Duván Zapata, quien salió en el juego contra el equipo Chileno.



Perú vs. Uruguay (8:30 p.m.): partido preparatorio entre dos grandes equipos de Suramérica, que buscan la mejor forma para el inicio de la eliminatorias rumbo a Catar 2022. Además, se vivirá un gran duelo táctico entre los entrenadores Óscar Washington Tabárez y Ricardo 'El Tigre' Gareca.

Miércoles 16 de octubre:



Tolima vs Cali (6:30 p.m.): duelo vibrante en el que el equipo ibaguereño buscará remontar el marcador adverso contra el conjunto azucareo, equipo que ya supo golear 5-2 en Liga II-2019.



Medellín vs. Pasto (8:30 p.m.): el poderoso quiere mantener la ventaja de un gol obtenida como visitante, cuando ganó contra los volcánicos 1-2 en el Estadio Municipal de Ipiales.

Jueves 17 de octubre:



Santa Fe vs. Atlético Nacional (8:00 p.m.): partido amistoso con el fin de despedir a una leyenda del fútbol como lo es Ronaldinho, quien escogió al equipo cardenal para organizar su despedida del fútbol en tierras cafeteras.

Sábado 19 de octubre



América vs. Nacional (5:00 p.m.): un clásico apasionante que se jugará entre escarlatas y verdolagas en el Estadio Pascual Guerrero. El partido gana un mayor atractivo, gracias al buen momento que viven ambos equipos en la Liga II-2019.



Junior vs. Millonarios (8:00 p.m): dos equipos que luchan por obtener su cupo a los cuadrangulares finales. Sin embargo, los embajadores necesitan los tres puntos para alejarse del octavo lugar y pasar el amargo momento que vivieron en la derrota como local contra América de Cali.

Domingo 20 de octubre



Santa Fe vs. Unión Magdalena: el equipo cardenal busca seguir sumando para lograr clasificar entre los ocho mejores equipos de la Liga, pero recibe al ciclón bananero, que viene necesitado de puntos para salir de la zona de descenso. Partido lleno de emociones.