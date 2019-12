Clásico y Mundial de Clubes: los mejores partidos de esta semana

Al final del año muchos amantes del fútbol sufren por la falta de partidos a nivel mundial, pues la mayoría de las ligas de fútbol ya terminaron o se entran en una para. Sin embargo, este 2019 no parece ser el caso gracias a la cantidad de partidos que se jugarán en diciembre.



Esta semana el partido más atractivo será el clásico entre Barcelona y Real Madrid, que se jugará luego de ser aplazado por los problemas sociales en la región de Catalunia. También se jugarán las semifinales del Mundial de Clubes, en las que Liverpool y Flamengo llegan como los equipos favoritos para ser finalistas.

Partidos recomendados de esta semana:



Martes 17 de diciembre



-12:13 p.m.: Flamengo vs. Al Hilal (Mundial de Clubes)



-2:30 p.m.: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig (Bundesliga)



Miércoles 18 de diciembre



-12:30 p.m.: Monterrey vs. Liverpool (Mundial de Clubes)



-2:00 p.m.: Barcelona vs. Real Madrid (Liga de España)



Viernes 20 de diciembre



-2:45 p.m.: Fiorentina vs. Roma (Serie A)