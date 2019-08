Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Esta semana se conocerán los clasificados a los cuartos de final de la Copa Colombia. Además, se disputarán las rondas definitivas de la Champions y la Europa League, antes de iniciar la competencia entre los más grandes del Viejo Continente.

Al finalizar la semana, arrancarán oficialmente las ligas de España y Alemania, con partidos en los que jugarán Barcelona y Bayern Múnich.



Estos son los 29 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Lunes, 12 de agosto

1:45 p.m.: Energie Cottbus vs. Bayern Múnich (Copa de Alemania).



2:15 p.m.: Vitoria Setúbal vs. Tondela (Liga de Portugal).



7:45 p.m.: Boyacá Chicó vs. Llaneros (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 13 de agosto

1:30 p.m.: Ajax vs. PAOK Tesalónica (Europa League -3ª ronda previa-).



1:30 p.m.: LASK vs. Basilea (Champions League -3ª ronda previa-).



1:30 p.m.: Porto vs. FC Krasnodar (Champions League -3ª ronda previa-).



7:10 p.m.: Boca Juniors vs. Almagro (Copa Argentina).



7:30 p.m.: Independiente del Valle vs. Independiente (Copa Suramericana cuartos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Leones vs. Deportes Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



Miércoles, 14 de agosto

2:00 p.m.: Liverpool vs. Chelsea (Supercopa de Europa).



3:00 p.m.: Deportivo Pasto vs. Equidad (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



3:30 p.m.: Orsomarso vs. Deportes Tolima (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



3:30 p.m.: Real San Andrés vs. Deportivo Cali (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



4:00 p.m.: Deportivo Pereira vs. Rionegro Águilas (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



6:00 p.m.: América de Cali vs. Once Caldas (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



8:00 p.m.: Millonarios vs. Independiente Medellín (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



Jueves, 15 de agosto

11:30 a.m.: Dinamo Tblisi vs. Feyenoord (Europa League -3ª ronda previa-).



1:45 p.m.: Rangers vs. FC Midtjylland (Europa League -3ª ronda previa-).



6:00 p.m.: Bucaramanga vs. Junior (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Colón vs. Zulia (Copa Suramericana cuartos de final, vuelta-).



8:00 p.m.: Santa Fe vs. Atlético Nacional (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



Viernes, 16 de agosto

1:30 p.m.: Bayern Múnich vs. Hertha Berlín (Bundesliga de Alemania).



1:45 p.m.: Lyon vs. Angers (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Athletic Bilbao vs. Barcelona (Liga de España).



5:00 p.m.: Argentinos Juniors vs. Banfield (Superliga de Argentina).



7:00 p.m.: Puebla vs. Pachuca (Liga de México).



7:10 p.m.: Talleres vs. Central Córdoba (Superliga de Argentina).



7:30 p.m.: Patriotas Boyacá vs. Envigado (Liga de Colombia).



9:00 p.m.: Atlas vs. Cruz Azul (Liga de México).