Hay semifinales y más: los partidos recomendados para esta semana

Empieza la última semana de septiembre y en FUTBOLRED le resumimos los mejores partidos que habrá esta semana en Colombia y en el mundo, pues habrá semifinales y más encuentros en Europa para que se organice y no se pierda ningún juego.

Martes 24 de septiembre:

1:45 p.m.: Arsenal vs. Nottinham (EFL).



1:45 p.m.: Brescia vs. Juventus (Serie A de Italia).



2:00 p.m.: Barcelona vs. Villarreal (Liga de España).



9:00 p.m.: Chivas vs. Pachuca (Liga de México)



9:00 p.m.: León vs. Atlas (Liga de México)

Miércoles 25 de septiembre:



12:00 p.m.: Roma vs. Atalanta (Serie A)



2:00 p.m.: Fiorentina vs. Sampdoria (Serie A)



2:00 p.m.: Inter vs. Lazio (Serie A)



2:00 p.m.: Napoli vs. Cagliari (Serie A)



2:00 p.m.: PSG vs. Reims (Liga de Francia)



3:15 p.m.: Pasto vs. Medellín (Semifinal Copa Colombia)



6:00 p.m.: Cali vs. Tolima (Semifinal Copa Colombia)



7:30 p.m.: Independiente del Valle vs. Corinthians (Copa Suramericana)



7:30 p.m.: Flamengo vs. Internacional (Liga de Brasil)

Jueves 26 de septiembre:

2:00 p.m.: Torino vs. Milan (Serie A)



7:30 p.m.: Mineiro vs. Colón (Copa Suramericana)



7:45 p.m.: Millonarios vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia)