Polemica en Boca Juniors: fuerte crítica de Maradona a Riquelme

Le siguen cayendo críticas a Juan Román Riquelme, luego de que se postulara como candidato a vicepresidente segundo de la oposición con miras a las elecciones de Boca Juniors: Diego Maradona le lanzó una dura crítica en sus redes sociales, mientras que el presidente del club, Daniel Angelici, criticó al máximo ídolo del equipo Xeneize por su sorpresiva decisión.

"No voy a contestar lo que ustedes ya saben. Lo que a lo mejor ni yo ni ustedes se animan a decirlo, sobre todo pensando en el hincha de Boca. Tal vez cuando termine la elección no tendría ningún problema. Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo", dijo Angelici en rueda de prensa.



El directivo evitó referirse a los rumores que indican que Riquelme le pidió dinero para participar en las elecciones y sostuvo que se reunió con el hermano del exjugador y su agente. "Lo único que tendría para decirle es que cuando uno quiere ser dirigente tiene que sentarse él a discutir ideas, proyectos, equipo de trabajo. Cuando uno manda al abogado o representante es para negociar un contrato", aseguró.



"Tanto yo como los que están acá saben de qué se trata (...). Lo conocí a Riquelme cuando era tesorero y en su vuelta cuando ya era presidente. Él tiene su manera de ser y no la comparto. Creo que eligió la lista de (Jorge) Ameal porque es con la que se sentirá más cómodo”, añadió.



Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente, por el oficialismo, ya habían criticado la determinación del exjugador del Villarreal y el Barcelona.



Tras la rueda de prensa, Diego Maradona, que como seleccionador de Argentina tuvo un cruce con Riquelme que derivó en la renuncia del centrocampista a la Albiceleste, se refirió al hecho a través de su cuenta de Instagram.



"Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones", afirmó. Ameal, el candidato con más posibilidades de vencer a Gribaudo, aseguró este jueves que Riquelme no le pidió dinero.



Mario Pergolini, candidato a vicepresidente primero de Ameal, explicó que en el caso de ganar las elecciones, el excentrocampista no cobrará un sueldo, al igual que los otros directivos, y que tampoco tendrá un puesto o un rol rentado. "No va a cobrar un mango (peso). Va a hacer todo ad honórem (gratis, por honor). Va a manejar el fútbol desde las bases hasta el profesional masculino y femenino. También estará en la mesa chica que tomará las decisiones", aseguró Pergolini.



Riquelme anunció el miércoles su candidatura, reconoció que el oficialismo intento "convencerlo" y aseguró que tanto Ameal como Pergolini lo "ayudarán" a capacitarse para poder presentarse como candidato a presidente del club en cuatro años. Las elecciones se realizarán el domingo 8 de diciembre y hay tres candidatos a presidente: Gribaudo, Ameal y José Beraldi.