La razón por la que Dani Alves decidió cambiar su posición de juego

Dani Alves ya marcó gol y ya debutó con Sao Paulo luego de ser una de las grandes estrellas fichadas por el equipo. Sin embargo, el brasileño no se ha podido adaptar del todo.



El lateral, que ya no será lateral, contó la razón por la que no seguirá en esta posición y criticó fuertemente los campos de juego y las condiciones del fútbol.

"Necesito tener influencia en el juego para que mis compañeros generen oportunidades y estoy dispuesto a pagar ese precio de no jugar en la posición que llevo jugando 20 años. Estoy aquí para construir. Aquí (en el fútbol brasileño) es muy difícil jugar y muchas veces es por el estado de los campos. Yo soy un jugador de combinación, consigo ayudar a mis compañeros si intervengo bastante en el juego, si tengo el control del balón. Ahí consigo dar una dinámica diferente porque estoy acostumbrado. Ya lo hice en los lugares por donde pasé", dijo en 'TV Globo'.



Finalmente, lanzó con toda por el nivel en que se mantienen los campos y los lugares para el fútbol en Brasil.



"Los centros de entrenamiento, los campos, el césped… la mayoría de las veces son muy precarios. Yo mismo cuando estaba en Europa decía que no era capaz de ver un partido del campeonato brasileño completo por la falta de ritmo y de calidad, y ahora estoy sintiendo en carne propia el porqué de todo eso"