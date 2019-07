La aterradora situación que hizo padecer a un jugador hasta el retiro

Darío Scuderi pudo ser uno de los laterales más prometedores de Europa, pues realizó sus categorías menores siendo sensación en el Borussia Dortmund. Sin embargo, el joven italiano encontró la desgracia justo en el momento en el que más se acercaba a llegar a la división profesional del equipo alemán.

En un partido de la Champions League juvenil, contra el Legia Varsovia polaco, Scuderi sufrió una aterradora lesión hace tres años. Su rodilla sufrió lo peor: se rompió el ligamento cruzado posterior, el ligamento lateral, el ligamento anterior y el menisco de su rodilla izquierda.

Ese fatídico juego fue en 2016. “Intenté mover un dedo, lo que fuera, pero no sentía nada, ni siquiera la manta que me pusieron para tapar la pierna o la mano del médico”, recuerda Scuderi.



El doctor Michael Strobel lo atendió y aseguró en su momento que “cuando lo recibí como paciente me di cuenta de que era la lesión más grave que uno podría imaginar, todo estaba dañado, huesos, músculos, tejidos, tendones, fue impactante”.



Y en los últimos tres años, el joven lateral tuvo que lidiar con nueve cirugías para volver a las canchas. Fue una tormentosa etapa de su vida en la que luchó y nunca desfalleció, hasta que en los últimos días decidió dejar de insistir.



“No fue una decisión fácil, jugar al fútbol siempre fue mi gran sueño. Lo di todo, luché y tuve ofertas para seguir jugando. Pero en el fútbol nunca se sabe qué va a pasar y es por eso que opté por la opción segura”, contó el italiano, que tendrá una última operación para evitar más problemas de salud, pero que servirá para vivir su vida con normalidad y alejado del fútbol.