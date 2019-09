¿No les gustó?: la publicación de Portugal luego del premio The Best

Cristiano Ronaldo, quien no asistió a la premiación, estaba entre los tres candidatos para ganar el premio The Best de la Fifa, pero finalmente fue otorgado a Lionel Messi, tema que generó molestia por el año del argentino.



Al parecer, en Portugal pasó lo mismo y publicaron un excesivo elogio para el futbolista '7' de la Juventus y de este país.

Apenas fue dado el premio para el argentino, la selección europea publicó una imagen en su Twitter haciendo referencia a que Cristiano Ronaldo es 'el mejor por siempre. Recordemos que este premio se da desde 2009 y Messi no la ha ganado.



El comentario causó molestia en algunos argentinos y seguidores del futbolista del Barcelona. Sin embargo, los aficionados del portugués celebraron y estuvieron de acuerdo con este mensaje.