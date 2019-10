A retomar el camino: fichajes costosos y estelares que no han cumplido

Varias jornadas de las grandes Ligas de Europa han pasado, 7 y 8 juegos, y en la Champions League se han jugado dos fechas que finalizaron este miércoles. Los fichajes grandes y estelares no han podido brillar.



Varios de los más costosos no han podido despegar y no son la pieza fundamental de sus equipos, que siguen esperando para que se vea 'invertido' el dinero.

Los fichajes:

El primero es Eden Hazard. El futbolista del Real Madrid pasó por 100 millones al club blanco, pero lesiones, mal estado físico y mal juego no lo han dejado mostrar su nivel. No ha marcado gol oficial lleva cinco juegos: dos de Champions y tres de Liga.



En el Real Madrid, también, el mal momento opaca a varios. Luka Jovic, quien pasó por 60 millones de euros, también estuvo lesionado y sigue sin poder mostrar su poderío en la cancha. Suma siete juegos, uno de Champions y seis de Liga, pero solamente jugó dos de Liga como titular.



Antoine Griezmann sigue, que no va muy lejos. Desde Barcelona, el atacante tampoco ha podido brillar como lo hacía en Atlético de Madrid, pues ha bajado su nivel. Incluso con la lesión de Messi no ha logrado ser el protagonista, aunque ya anotó tres goles con el equipo azulgrana.



Harry Maguire se convirtió en el defensa más costoso por 80 millones al llegar al Manchester United. Sin embargo, el club que viene en unos pésimos resultados y solo ganó un partido en la Premier, quedando décimo hasta el momento. El central no ha podido brillar.



'Chuky' Lozano llegó por 40 millones a Napoli y se sigue esperando su poder ofensivo. El mexicano solamente lleva un gol y no ha podido ser el artfície de la ofensiva.