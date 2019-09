Insólito robo: hurtan lujoso reloj de un futbolista y pide no jugar

Kasper Dolberg, jugador del Niza, tuvo su peor semana luego de que le robaran este viernes un lujoso reloj de cerca de 74 mil euros (aproximadamente 280 millones de pesos colombianos).



El futbolista danés sufrió el hurto mientras estaba en la práctica. Es decir, solamente se dio cuenta cuando terminó el entrenamiento con sus compañeros.

En 'LeEquipe' se mencionó que el jugador pidió al equipo que no fuera convocado este fin de semana contra Dijón en la Liga de Francia si no se recuperaba el reloj. Sin embargo, el presidente habría dicho que no se iba a hacer nada e igualmente el técnico lo convocaría.



Ahora, también se tocó el tema de que no estaba cerrada con seguro la puerta donde los futbolistas dejaban sus cosas. ¿Jugará este fin de semana?