El mundo le reclama al The Best: el gran ausente entre los candidatos

La Fifa dio a conocer este miércoles el listado de 10 candidatos que aspiran al premio The Best en la categoría de mejor jugador del año. Dos defensores, un volante y siete atacantes, son los aspirantes al trofeo. Y aunque los nombres no distan mucho de lo que se esperaba, el mundo del fútbol reclama por un gran ausente.

Al lado de Cristiano Ronaldo y Messi, de Luka Modric o Kylian Mbappé, de Mohamed Salah o Virgil van Dijk, no está el mejor arquero del último año: el brasileño Alisson. El The Best no consideró al portero del Liverpool y la selección brasileña, a pesar de que fue figura determinante en el título de la Champions League del equipo inglés, así como de la consagración de la ‘verdeamarela’ en la Copa América.

Alisson Becker tenía argumentos, y muchos, para aspirar al The Best. Aparte de salir campeón de la Champions y de la Copa América, el brasileño recibió el Guante de Oro en la Liga de Campeones de Europa, en la Premier League de Inglaterra, y en el certamen de selecciones suramericanas que se celebró en su país.