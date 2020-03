El odiado dueño de Hoffenheim que podría ser amado por el coronavirus

Todo el mundo está atento al avance del coronavirus, cómo puede combatirse, qué medidas se toman, cómo podría solucionarse esta pandemia. Sin duda, son horas de alta tensión en el planeta. En el medio de tanta locura, aparece el nombre de un personaje controvertido en Alemania, Dietmar Hopp, el dueño de Hoffenheim que milita en la Bundesliga, que según publicaron algunos medios locales podría tener la vacuna para combatir el covid-19. Según explica el medio ‘Der Speigel’, la vacuna podría paliar los efectos del virus y está en su proceso final en una empresa llamada CureVac, propiedad de Hopp.

Ante semejante situación resultó inevitable que muchos estén interesados en conocer de qué se trata esta posible cura y uno de los señalados como posibles comprador de la compañía, es Donald Trump : “Si queremos desarrollar una vacuna efectiva contra el coronavirus, esta persona no solo debe alcanzar y proteger a las personas, sino también tener más solidaridad con ellas”, dijo Hopp antes las versiones que indican que Trump estaba interesado en comprar la empresa, pero que su intención era sólo distribuir la posible cura en los Estados Unidos.



El mismo medio alemán explica en su publicación que en el caso que se llegue efectivamente al desarrollo de la vacuna no se venderá a Estados Unidos, según confirmó el Ministro Federal de Economía, Peter Altmaier: “Fue una gran decisión por parte de la gerencia de la compañía. Con su decisión de ofrecer una posible vacuna a todo el mundo y dejó claro cuál sería el sentido frente a tal crisis. Alemania no está a la venta”, dijo Altmaier.



En ‘Der Speigel’ explican que, según pudieron investigar, la Administración Trump quería llevar a varios especialistas alemanes a EE.UU. a cambio de una inyección económica importante con tal de garantizarse la vacuna para su país. El presidente estadounidense, hace unos días facilitó a todos en su país un test gratuito para comprobar si son positivos o negativos respecto a la prueba del coronavirus.



