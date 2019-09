Lágrimas y fiesta en la presentación: Argentina estalló con Maradona

Diego Maradona fue presentado ante cerca de 30 mil personas en 'El Bosque' como nuevo entrenador de Gimnasia de La Plata. El argentino encendió al país y todo estalló de emoción cuando entró al campo.



El '10' de Argentina lloró con el recibimiento y caminó por el campo luego de su operación de rodilla. Habló sobre su llegada y también puso a entrenar a los futbolistas, que pelean descenso.

En lágrimas y felicidad, Diego Maradona hizo emocionar a los hinchas del lobo con salir del descenso del último puesto de la tabla. "El que no entrene y no corra no juega, aquí hay que correr", mencionó.