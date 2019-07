Iniesta jala a otro ex Barcelona para jugar en el Vissel Kobe

El Vissel Kobe confirmó este sábado el fichaje del belga Thomas Vermaelen, con lo que cerró un periodo de cinco temporadas en el Barcelona, marcadas por sus constantes lesiones y por un curso que entre medias jugó cedido en la Roma. El ex jugador del Arsenal firmó por dos temporadas con el club japonés, donde juega Andrés Iniesta y que este sábado tuvo un amistoso contra el club azulgrana.

El exjugador del Barça fue presentado este mismo sábado en el equipo en el que juegan los ex jugadores blaugranas Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper. "He aprendido muchas cosas en todos los años que he jugado en el Barça", ha asegurado el belga, de 33 años, en rueda de prensa. Vermaelen fichó por el club blaugrana en el verano de 2014 y ha jugado un total de 53 partidos oficiales, en los que anotó un único gol.