Golpe para Neymar: leyenda brasileña critica y sentencia al jugador

Zé Roberto, exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich se fue con todo contra Neymar y le entregó una sentencia sobre el manejo de su carrera. El jugador del PSG no ha visto sus mejores momentos en el fútbol en los dos últimos años.

En diálogos con "Süddeutsche Zeitung", Zé Roberto se refirió a la actualidad de Neymar y todas las polémicas que han afectado su carrera y que pueden terminar por definir su futuro en el fútbol.



"Se encamina a perder el momento ideal de dar un paso adelante y asumir el papel protagonista que tenía que haber tomado un gran talento como él", añadió el exjugador sobre la posibilidad de que Neymar pierda el rol de uno de los mejores futbolistas del mundo.



Además, para Zé Roberto, Neymar tiene muchos problemas de actitud y de cabeza que no le permiten terminar de establecerse como un jugador integro: "Las lesiones no ayudaron, pero su cabeza no está centrada en el fútbol al 100%. En algún momento perderá la alegría por jugar al fútbol".



Luego, el exfutbolista brasileño mostró la gran diferencia entre Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes a la edad del jugador del PSG ya habían ganado muchas distinciones individuales: "El dinero y la tentación siempre han existido en el mundo del fútbol. Si vemos a Cristiano y Messi, ellos viven de manera diferente".



El exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich se atrevió a dar una sentencia sobre la carrera de Neymar si el jugador continúa actuando de manera poca ideal para un futbolista profesional: "Si sigue así no jugará cuando tenga 30 años".