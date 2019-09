¡Zlatan Ibrahimovic en estado puro! La polémica declaración en la MLS

El jugador Zlatan Ibrahimovic siempre se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas, que siempre han dado de que hablar y desde su llegada a Estados Unidos ha realizado varias afirmaciones que le han dado la vuelta al mundo, sostenidas en su gran nivel de juego. Esta vez aseguró que es el mejor jugador en la historia de la MLS.

El sueco viene de anotar un hat-trick en la victoria 7-2 de Los Angeles Galaxy sobre Sporting Kansas City. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró remontar y pasar por arriba de rival gracias al liderazgo de Ibrahimovic, que en entrevistas posteriores al partido no dudo en comentar que ya es una leyenda de la Liga de Estados Unidos.



“Creo que soy el mejor jugador en la historia de la MLS mira lo que hago partido tras partido. No creo que sea necesario ganar un título para ser considerado el mejor de la historia, mis actuaciones son suficientes”aseguró el sueco.



Zlatan no dudo a la hora de realizar estas afirmaciones, destacando que estas están justificadas en su nivel desde que llego a la MLS y su mentalidad ganadora. “Desde que llegué a esta liga dije que no venía de vacaciones, vine a dar lo mejor de mí y eso es lo que estoy haciendo. En los dos años que llevo en la MLS he hecho grandes cosas y ahora es momento de seguir adelante y mantenerme en forma para ir a los playoffs”

Ibrahimovic ha anotado 26 goles en los 25 encuentros disputados con Los Angeles Galaxy, y ahora se encuentra a dos de Giovanni Dos Santos, líder de goleo en la Liga de Estados Unidos con 28 anotaciones.