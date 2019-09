¿Por qué Pogba no jugó en Real Madrid? Una famosa marca se interpuso

Uno de los fichajes que más se esperaba en el mercado de fichajes en Europa, y que no se dio, fue la salida del francés Paul Pogba del Manchester United. El volante sonó para volver a Juventus, pero siempre estuvo más cerca de reforzar al Real Madrid. Y el merengue insistió en comprarlo, pero finalmente el galo se quedó en los ‘red devils’.

Muchos todavía no se explican por qué Pogba no dejó al United, si era notoria su inconformidad en el equipo inglés y su aceptación para que el Real Madrid negociara por él. Pues este domingo, se habría revelado el secreto: según el ‘Daily Star’, fue adidas la que se interpuso para no dejar ir al francés de la Premier League.

La famosa marca deportiva, que viste al Manchester United y al Real Madrid, tiene un jugoso contrato hasta 2026 con Pogba. Esa inversión ha hecho que adidas tenga voz y voto en el caso de que el francés quiera estar activo en el mercado de fichajes.



Así, adidas decidió que le conviene tener un año más a Pogba en Inglaterra, pues comercialmente ha sido un éxito en Manchester y no generaría el mismo ‘boom’ esta campaña en España. La marca fue “pacificador entre el jugador, su agente y el club”, indicó una fuente de Manchester United al diario inglés.